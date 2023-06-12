الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"هيئة المجتمعات العمرانية": طرح كافيتريات بالمرحلة الأولى بالمنصورة الجديدة

المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية

أكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أنه تم طرح 2 كافيتريا بالصف الأمامي بمساحة ( 348م2 ) للكافيتريا بنشاط تأجير شماسي وكراسي ومستلزمات الشاطيء وبيع المأكولات والمشروبات والعصائر، و6 كافيتريات بالصف الخلفي بمساحة (224 م2) للكافيتريا بنشاط بيع المأكولات والمشروبات والعصائر بمنطقة الكورنيش الشرقي بالمرحلة الأولى بالمدينة، وذلك بمقابل الانتفاع لمدة سنتين.

ولفت رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إلى أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأربعاء الموافق 21/6/2023 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة للمحال فى مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

المجتمعات العمرانية كافيتريات المرحلة الاولي المنصورة الجديدة تأجير شماسي

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