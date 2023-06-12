"سامسون" يؤدى تدريبات تأهيلية فى الزمالك.. وبرنامج علاجى لـ"عواد"

خاض البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًا على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا للفترة المقبلة.

جاء ذلك وفقًا للبرنامج المخصص للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

وقام سامسون بأداء تدريبات تأهيلية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل تحت إشراف دكتور عمرو المطراوي، إخصائي التأهيل بالفريق.



تدريبات تأهيلية إضافية لـ"الجزيرى"

أدى التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الإثنين.

وقام "الجزيري" بأداء بعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم وفقًا لقرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل وعلاج الإرهاق، خاصة بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

وشارك الجزيري في فقرات المران بشكل طبيعي سواء البدنية أو الفنية مع زملائه قبل خوض التدريبات التأهيلية الإضافية.



برنامج تأهيلى وعلاجى لـ"عواد"



وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة، برنامجًا تأهيليًا وعلاجيًا خاصًا لمحمد عواد، حارس مرمى الأبيض.

يأتي ذلك بسبب معاناة عواد من إصابة عبارة عن "مزق" في عضلة السمانة تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، وكانت سببًا في غيابه عن مواجهة الاتحاد السكندري الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى محمد عواد بعض التدريبات العلاجية بجانب فقرة تأهيلية داخل أرضية ملعب عبداللطيف أبورجيلة، على هامش المران الصباحي اليوم الإثنين تحت قيادة عمرو المطراوي، إخصائي التأهيل بالفريق.

ويقوم الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، بإجراء فحوصات دورية للاعب خلال الفترة الحالية للوقوف على حالة الحارس حتى مرحلة التعافي من الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.