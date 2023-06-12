الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 3 سنوات لسيدة لاتهامها بالاتجار فى الكوكايين بالمطرية

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم سيدة بالسجن 3 سنوات، بتهمة الاتجار فى مخدر الكوكايين بمنطقة المطرية.

كشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة المطرية، حول واقعة ضبط سيدة بتهمة ترويج مخدر الهيروين فى المطرية، أنها استغلت منزلها لتخزين المواد المخدرة وتوزيعها على عملائها فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة، قامت باستقطاب عدد من العاطلين المسجلين خطر، بقصد تكوين تشكيل عصابي لمساعدتها فى توزيع مخدر الهيروين على عملائها، متخذة من دائرة القسم مكانا لها لمزاولة نشاطها الآثم. 

 وكانت البداية عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط سيدة لها معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، وذلك أثناء تواجدها بدائرة القسم، حيث ضبط بحوزتها على كمية كبيرة من مخدر "الهيروين- مبلغ مالى- هاتف محمول".

بمواجهتها اعترفت بحيازتها المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسها على ذمة التحقيق.

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السجن 3 سنوات لسيدة لاتهامها بالاتجار فى الكوكايين بالمطرية

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