الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الكاثوليكية" تطلق لقاء مشترك بين عائلات وأبناء مشروع أطفال للرب

كنيسة
كنيسة

أقيم يوم مشترك بين عائلات، وأبناء مشروع أطفال للرب "CG"، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة، بحضور السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية.

وتضمن اليوم محاضرة تربوية، قدمتها الدكتورة شيرين لويس، الاستشاري النفسي والتربوي، للعائلات المشاركة، أعقبها بعض الألعاب الترفيهية لأبناء وبنات المشروع، بمساعدة عدد من شباب الميديا الكاثوليكي "CYM".

وتم تنظيم فقرة مشتركة بين العائلات، وأبنائهم، بهدف خلق مزيد من الترابط، بالإضافة إلى كتابة الطرفين لبعض الكلمات الخاصة، وتبادلها، من أجل توطيد العلاقات بينهما.

الألعاب الترفيهية الإيبارشية الإيبارشية البطريركية الال آلاف الإجتماع الـ الأ الاجتماعية الافتتاحية الاستشاري

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

الكرنك وحتشبسوت الأجمل.. مصر تتصدر قوائم أفضل المعابد فى العالم

لم تحدث منذ 25 عامًا.. البورصة تنفي أي "هجوم سيبراني" أوقف التعاملات

بنك ناصر: محفظة شهادات رد الجميل تصل إلى 2.5 مليار جنيه

ضبط 42 قضية متنوعة و2057 مخالفة مرورية عبر المنافذ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات