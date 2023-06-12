"الكاثوليكية" تطلق لقاء مشترك بين عائلات وأبناء مشروع أطفال للرب

أقيم يوم مشترك بين عائلات، وأبناء مشروع أطفال للرب "CG"، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة، بحضور السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية.

وتضمن اليوم محاضرة تربوية، قدمتها الدكتورة شيرين لويس، الاستشاري النفسي والتربوي، للعائلات المشاركة، أعقبها بعض الألعاب الترفيهية لأبناء وبنات المشروع، بمساعدة عدد من شباب الميديا الكاثوليكي "CYM".

وتم تنظيم فقرة مشتركة بين العائلات، وأبنائهم، بهدف خلق مزيد من الترابط، بالإضافة إلى كتابة الطرفين لبعض الكلمات الخاصة، وتبادلها، من أجل توطيد العلاقات بينهما.