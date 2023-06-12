الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سكون وترقب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بالغربية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

سادت حالة من السكون المصحوب بالترقب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الغربية، بعدما بدأ امتحان لجنة مادة التربية الدينية، حيث انتظر بعض أولياء الأمور أبناءهم أمام أبواب اللجان، خاصة السيدات.


وقال وائل وجدي، ولي أمر الطالب سيف بمدرسة كشك الثانوية بزفتي، إنه وزوجته يقومان بإيصال نجلهما وانتظاره حتى يشعر بالدعم ويدع التوتر، قائلًا: لا أحد يعلم ما نعانيه حتى نحقق لهم الهدوء، ونأمن لهم مصاريف الدروس لكي يحصلوا العلم ويستطيعوا التركيز في الامتحان.

وانتظر عدد من أولياء الأمور بناتهم وأولادهم أمام المدارس.

 

وكانت محافظة الغربية قد أنهت استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/ 2023، والتي انطلقت اليوم، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة، وتم ربطها بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز، واستعدت مديرية الصحة برفع درجة الاستعدادات القصوى داخل المستشفيات والوحدات الصحية، لمواجهة أي حالات طارئة داخل المدارس واللجان التى ستشهد أداء الامتحانات.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية أن 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، 4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، 13348 للشعبة الأدبية، 110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفرالزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

 

الثانوية العامة التربية الدينية التربية الوطنية امتحانات محافظة الغربية

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