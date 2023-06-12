الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص تعدوا على جارهم برش خرطوش بحدائق القبة

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة حدائق القبة اليوم الإثنين، حبس 3 أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدى على جارهم بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بمنطقة حدائق القبة.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وتبلغ لقسم شرطة الحدائق من أحد المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة بالمنطقة محل سكنه.

بالانتقال وسؤاله اتهم 3 أشخاص بالتعدي عليه بالسب والضرب وإحداث إصابته باستخدام "فرد خرطوش" كان بحوزة أحدهم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة، أمكن ضبطهما بحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة وطلقة لذات العيار، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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