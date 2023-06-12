"ملوك إفريقيا".. ماذا قالت الصحف المغربية عن تتويج الأهلى بدورى الأبطال؟

تحسرت الصحف المغربية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، على خسارة فريق الوداد وضياع لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح النادي الأهلي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على الوداد المغربي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي أقيمت على "مركب محمد الخامس" في الدار البيضاء في مجموع مباراتي ذهاب وإياب المباراة النهائية من المسابقة.

وبناءً عليه، قرر مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، منح الفريق راحة من التدريبات لمدة 7 أيام، تبدأ من اليوم وحتى الأحد المقبل الموافق 18 من شهر يونيو الجاري، بعد حسم لقب البطولة الإفريقية، قبل العودة إلى المباريات المحلية.

الصحف المغربية تهاجم الوداد بعد ضياع لقب دورى أبطال إفريقيا لصالح الأهلي

وكانت البداية مع صحيفة "البطولة"، التي عنونت "الأهلي المصري يتوّج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد".

وتابعت الصحيفة: "الوداد يفشل في الحفاظ على اللقب الإفريقي والفوز على الأهلي للمرة الثانية على التوالي".

صحيفة "البطولة"

بينما اختارت صحيفة "المنتخب" عنوان "الأهلي يُحبط حلم الرابعة.. والوداد يتلقى الصدمة"، مضيفة: "رأسية محمد عبدالمنعم التي جاءت من ركنية أرسلها له علي معلول، كانت بمثابة الصدمة الكبيرة التي أنهت آمال الوداد حامل لقب النسخة الماضية".

صحيفة "المنتخب"

فيما خرجت صحيفة "هسبورت" بعنوان "الوداد يخسر لقب دوري أبطال إفريقيا بتعادل مخيب أمام الأهلي المصري".

وتابعت الصحيفة: "فشل الفريق المغربي خلال باقي دقائق المباراة في فك شفرة دفاع الفريق المصري".

صحيفة "هسبورت"

واتفقت صحيفة "هسبريس" مع نظيرتها السابقة، حيث عنونت "الوداد الرياضي يضيع لقب دوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع النادي الأهلي المصري".

صحيفة "هسبريس"

ولم تختلف صحيفة "LE 360"، حيث جاءت بعنوان "الأهلي ينجح في انتزاع لقبه القاري الـ11 بعد تعادله مع الوداد"، مضيفة: "لاعبو الوداد يضيعون منحة مالية ضخمة من النادي بعد قمة الأهلي في نهائي الأبطال".

وأشارت الصحيفة المغربية إلى رأسية محمد عبدالمنعم، التي منحت فريق الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

صحيفة "LE 360"

من ناحية أخرى، كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد حرص على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب انتهاء المباراة.

وكتب "كاف"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أبطال إفريقيا.. نادي الأهلي هم ملوك دوري الأبطال للمرة 11 القياسية"، مُرفقة بفيديو للاعبي الأهلي أثناء تتويجهم واستلامهم كأس دوري أبطال إفريقيا.

بينما نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، صورة فريق الأهلي عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، معلقًا عليها: "الأهلي بطلًا لإفريقيا للمرة الـ١١ في تاريخه.. النادي المصري ضمن بذلك المشاركة في كأس العالم للأندية FIFA السعودية ٢٠٢٣".

كما هنأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي، النادي الأهلي بالتتويج الإفريقي، مغردًا: "تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بدوري أبطال إفريقيا.. نراكم في المملكة العربية السعودية".

وضَمن ناديا الأهلي ومانشستر سيتي المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية 2023، والتي ستُقام في السعودية، في أواخر العام الحالي.

كذلك احتفل نادي أستون فيلا الإنجليزي، عبر حسابه، بفوز فريق الأهلي، مُغردًا: "تهانينا لعملاق إفريقيا نادي القرن.. التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه".