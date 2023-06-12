الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثامن من تساعية القديس أنطونيوس البدواني

ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس اليوم الثامن من تساعية القديس أنطونيوس البدواني، وذلك بكنيسته بالظاهر.

جاء ذلك بمشاركة الأب ميلاد رزق الفرنسيسكاني، راعي الكنيسة، وبعض الرهبان الفرنسيسكان، حيث ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "الكنيسة المنتصرة والكنيسة المجاهدة".

يوم مشترك بين عائلات وأبناء مشروع "أطفال للرب"

أقيم يوم مشترك بين عائلات، وأبناء مشروع أطفال للرب "CG"، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس، بحدائق القبة، بحضور السيدة مي صليب، مسؤولة التدريب بالإيبارشية البطريركية.

تضمن اليوم محاضرة تربوية، قدمتها الدكتورة شيرين لويس، الاستشاري النفسي والتربوي، للعائلات المشاركة، أعقبها بعض الألعاب الترفيهية لأبناء وبنات المشروع، بمساعدة عدد من شباب الميديا الكاثوليكي "CYM".

جرى تنظيم فقرة مشتركة بين العائلات، وأبنائهم، بهدف خلق مزيد من الترابط، بالإضافة إلى كتابة الطرفين لبعض الكلمات الخاصة وتبادلها من أجل توطيد العلاقات بينهما.

الأنبا باسيليوس يلتقي مسؤولي الأنشطة الرعوية بكنيسة مار جرجس ببني مزار

التقى الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مسؤولي الأنشطة الرعوية، بكنيسة مار جرجس، ببني مزار.

وقدم نيافة المطران كلمات التشجيع للحاضرين، التي تضمنت بعض التوجيهات الرعوية، لتنظيم أمور الخدمة، خلال الفترة المقبلة.

رئيس مجلس إدارة كاريتاس مصر يشارك في لقاء تكامل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في تشكيل الوعي الاجتماعي

مثل المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، وعضو مجلس الشيوخ المصري، الكنيسة الكاثوليكية، في لقاء "تكامل دور المؤسسات الدينية والاجتماعية في تشكيل الوعي الاجتماعي"، المنظم من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وألقى المستشار كلمة حول "دور الكنيسة الكاثوليكية في تشكيل الوعي المجتمعي والتكامل بين المؤسسات الدينية والاجتماعية"، وذلك ضمن الكلمات الافتتاحية للقاء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، أهم إسهامات الكنيسة الكاثوليكية في التوعية الاجتماعية، بالإضافة إلى المؤسسات، التي تعتمد عليها الكنيسة القبطية الكاثوليكية لأداء دورها الاجتماعي أبرزها جمعية كاريتاس مصر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ المصري، إلى دور جمعية كاريتاس، التي تعمل من خلال مكاتب محلية، المتواجدة في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

وتعمل جمعية كاريتاس مصر في أكثر من ميدان تنموي، بالشراكة الوثيقة مع الجهات الرسمية والحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في إطار مساندة، وتحقيق خطط الدولة للتنمية المحلية، والمجتمعية.

واستكمالًا لتوضيح دور جمعية كاريتاس، أكد الدكتور جميل حليم أن البرامج والخدمات، التي تعمل بها الجمعية، ترتكز على احترام مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية وتتماشى مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030.