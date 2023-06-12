محافظ القليوبية يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية والتنموية ببنها وكفر شكر

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمدينتي كفر شكر وبنها من بينها أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر، ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر كفر سعد بمدينة بنها، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مدتها المقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

واستهل "المحافظ" جولته بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية ٤٥ ألف م٣/ يوم، مشيراً إلى أن المحطة تخدم نحو ٢٢٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر.

وشددَّ "الهجان" على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في نهاية العام الحالي، ومن الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من ٩٣% من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجار توريد الكهروميكانيك.

كما اطمأن "المحافظ" من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث جار الانتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر وجار التنسيق لإنشاء عداية لخط المياه للناحية الشرقية، موجهاً بالعمل بالتوازي مع إنشاءات المحطة للاستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.

فيما استكمل "محافظ القليوبية" جولته بتفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بمدينة كفر شكر، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية بتكلفة إجمالية ٧ ملايين جنيه، وقد تم الانتهاء من سقف الدور الأرضي والأول والثاني والثالث وجار العمل في نجاره سقف الدور الرابع، بالإضافة إلى أنه جار الانتهاء من مباني الدور الأرضي والأول وجار تركيب حلوق النجارة للدور الأرضي وتركيب الكهرباء.

حيث وصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى ٦٥%، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة، وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفر شكر، موجهاً بضرورة العمل بالتوازي في أعمال التأسيس والمحارة للمبنى بالطوابق التي تم إنشاؤها لتسليم المبنى قبل الموعد المُتفق عليه لحاجة المواطنين المُلحة إلى الخدمات الزراعية بالمدينة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلاً عن إنشاء مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من ٣٠٠ سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة ٧٠٠ متر، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة.

وعلى صعيدٍ آخر، تفقد "محافظ القليوبية" أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر كفر سعد بمدينة بنها، حيث تم الانتهاء من الواجهات للعنابر وأرضيات العنابر وصرف العنابر وأحواض التنظيف، وجار الانتهاء من أعمال الحدادة للأرضيات بين العنابر وتركيب المراوح والكشافات، وشددَّ "الهجان" خلال تفقده للمجزر على ضرورة العمل بالتوازي في المبنى الإداري للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل قبل عيد الأضحى المُبارك لاستقبال الأضاحي ومضاعفة الجهود والالتزام بالمواصفات القياسية طبقاً للاشتراطات المحددة هندسيا وقانونياً، مُشيراً أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية آمنة لا تتسبب في نقل الأمراض، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير يشرُف عليها مديرية الإسكان بالقليوبية، وتبلغ المساحة الإجمالية للمجزر ٤٩٠٠م٢، ويضُم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كل منها ٣٦٠متر٢، فضلاً عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة الإعدام ومحرقة، كما يشمل التطوير تغيير الأرضيات بالكامل بأرضيات خرسانية مُسلحة، بالإضافة إلى تغيير خطوط الصرف وخطوط المياه مع إعادة تطوير السور الخارجي للمجزر.