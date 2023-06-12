إزالة 16 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بأسيوط ضمن الموجة 21 للإزالات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 للإزالات التي بدأت في 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو الجاري تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت بالتنسيق مع مديرية الأمن حملة مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 16 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركز أبنوب على مساحة 323 متر مربع مباني، مشيرًا إلى أن تلك الحملات تمت تحت إشراف عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابه ومسئولي الازالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدة المحلية.

وشدد اللواء عصام سعد، على عدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتهامؤكدًا أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها موجهًا مسئولي الأجهزة التنفيذية بضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

جدير بالذكر أن الموجة 21 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى في 29 أبريل الماضي وانتهت 19 مابو الماضي ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية التي بدأت في 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو الجاري على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

إزالة 16 حالة بمركز أبنوب ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 (7)

إزالة 16 حالة بمركز أبنوب ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 (6)

إزالة 16 حالة بمركز أبنوب ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 (2)

إزالة 16 حالة بمركز أبنوب ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 (3)