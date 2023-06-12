الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الصينية: التقارير حول تجسس بكين على أمريكا من كوبا خاطئة

الخارجية الصينية
الخارجية الصينية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن التقارير حول تجسس الصين على الولايات المتحدة من كوبا معلومات خاطئة حسبما أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل لها اليوم الاثنين.

وكان نائب وزير الخارجية الكوبي، كارلوس فرنانديز دي كوسيو،  قد أكد دحض بلاده للمعلومات التي تحدثت عن وجود اتفاق مع الصين لإنشاء قاعدة عسكرية صينية للتجسس على الولايات المتحدة.

وقال نائب الوزير في بيان له على "تويتر": "نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في 8 يونيو، معلومات خاطئة تماما ولا أساس لها من الصحة، وتفيد بوجود اتفاق بين كوبا والصين في المجال العسكري من أجل بناء قاعدة للتجسس"، مضيفاً كل هذه الأكاذيب يتم الترويج لها بناء على نوايا خبيثة لتبرير تشديد الحصار على كوبا، والعدوان على كوبا وخداع رأي المجتمع الأمريكي والعالمي".

وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن التقارير حول الاتفاق السرّي بين كوبا والصين لإنشاء قاعدة تجسس على الولايات المتحدة لا تمت للواقع بصلة.

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