"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول نخيل البلح خلال شهر يونيو
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول نخيل البلح مراعاتها، خلال شهر يونيو، وتمثلت التوصيات في الآتي.
- أهم العمليات
- تقليب سطح التربة وإزالة الأعشاب عند ظهورها يدويا.
- إجراء عملية خف العذوق على النخلة وذلك بقطع العذوق الزائدة، والعذوق المصابة وكذلك التي فيها نسبة عقد قليلة.
- تجري هذه العملية سوية مع التكييس وتعد عملية الخف من العمليات المهمة التي تؤدي الى التوازن بين إنتاج النخلة ومقدرتها على الانتاج.
- عملية الخف تزيد في حجم الثمرة وتحسن نوعيتها والتبكير في نضجها ويفضل ابقاء 8-10 عذوق في كل نخلة
- تقويس العذوق للأصناف التي المبكرة مع بداية تلوين الثمرة
- يجب عدم تأجيل التقويس الى بداية تلون الثمار لان العسقة ستصبح صلبة، مما يزيد في احتمال كسرها المؤدي الى ذبول الثمار وضياع المحصول.
- هذه العملية تسهل إجراء عملية التكيس وجمع الثمار وتعريضها للهواء للإسراع في النضج وتسهيل الجمع.
- تكيس الأصناف المبكرة يتم التكيس لحماية الثمار من مهاجمة الطيور والدبابير وتقليل تكرار وتكاليف عملية الجمع ويستحسن قبلها غسل الثمار لتنظيفها من التراب وعناكب الغبار أن وجدت.
- التسميد
إضافة سماد اليوريا بمعدل 1 للنخلة.
- برنامج الري
الري بالتنقيط 4 نقاط*8 لتر ساعة شهر يونيه 96
الري القفاعي 2 نقاط* 25 لتر ساعة شهر يونيه 150
رابعا: برنامج المكافحة
الابتعاد كليا عن رش الثمار بالمبيدات.