اليوم .. بعثة الفراعنة تتوجه إلى المغرب لمواجهة غينيا فى التصفيات الإفريقية

تغادر بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم ، مطار القاهرة صباح اليوم الاثنين فى طريقها للمغرب، من اجل مواجهة منتخب غينيا يوم الأربعاء المقبل فى اطار لقاءات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل .



ومن المقرر ان يخوض الفراعنة مران خفيف مساء اليوم، على ان يخوض اللاعبين مرانهم الاسااسى غدا الثلاثاء قبل خوض المباراة المقرر لها مساء الاربعاء على ملعب مراكش الكبير والذى تم اختياره من قبل الاتحاد الافريقى بالاتفاق مع نظيره الغينى لاستضافة تلك المباراة .



ويعول الجهاز الفنى بقيادة فيتوريا كثيرا على جاهزية لاعبى الأهلى فى تلك المباراة، برغم الضغط العصبى الذى تحملهم نجوم الفريق الأحمر قبل خوض نهائى بطولة دورى ابطال افريقيا أمام الوداد المغربى وذلك بعد تتويج الاهلى باللقب الأفريقى، وذلك فى ظل تراجع مستوى عدد كبير من نجوم المنتخب الوطنى فى باقى الاندية خاصة فى ظل تألق لاعبى الاهلى وفى مقدمتهم مروان عطية وحسين الشحات ومحمود كهربا .



ومن المقرر أن ينضم لاعبى الأهلى ، محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر، ظهر اليوم الى معسكر الفراعنة عقب انتهاء خوض مباراة نهائى دورى ابطال افريقيا مساء أمس الاحد ، حيث غادر اللاعبون مدينة الدار البيضاء فى طريقهم إلى مراكش للانضمام لمعسكر الفراعنة .



وشهدت تدريبات الفراعنة على مدار يومى السبت والأحد مشاركة ٢٤ لاعبًا وهم محمد صلاح و محمود تريزيجيه و مصطفي محمد و أحمد سيد زيزو و عمر مرموش و محمد ابو جبل ومحمد صبحى، مصطفى فتحى، أحمد ياسر ريان و هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مهند لاشين، غنام محمد، محمود حماده، محمد رضا بوبو ، بالاضافة إلى ٦ لاعبين مواليد ٢٠٠٣ وهم مصطفى مخلوف و خالد عوض و احمد نادر حواش و محمد حمدي و إياد العسقلاني و عمر فايد ، حيث غادر السداسى المعسكر قبل السفر للمغرب .