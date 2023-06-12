الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد التخطيط يفتتح المرحلة الثانية من "مناهج تقييم الاستثمار للمشروعات الإنتاجية والخدمية"

معهد التخطيط القومي
معهد التخطيط القومي

افتتح الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي "مناهج تقييم الاستثمار للمشروعات الإنتاجية والخدمية" (تحليل العائد والتكلفة وتحليل فعالية التكلفة)  لتدريب مجموعة من موظفي عدد من الوزارات المصرية (التخطيط والتنمية الاقتصادية، والموارد المائية والري، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والنقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) على أسس ومفاهيم تقييم المشروعات الاستثمارية العامة، كنواة لنشر أسس التقييم العلمي للمشروعات العامة بين موظفي المؤسسات الحكومية المصرية في الفترة من 5-22 يونيو 2023.

 

يأتي ذلك في إطار حرص معهد التخطيط القومي على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرى وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات،

 


البرنامج التدريبي  يأتي استكمالا لما تم تنفيذه في المرحلة الأولى بنجاح، وهو ذا طابع عملي تطبيقي ويستهدف التعريف بمبادئ ومفاهيم تقييم المشروعات الاستثمارية وتحليل التكلفة والعائد، حيث يقوم المتدربون بدراسة وتحليل المشروعات المتعلقة بوزاراتهم من واقع تحليل التكلفة والعائد CBA.    


جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتناول المفاهيم الأساسية في تقييم الاستثمار، وإعداد المشروع وتقدير تكاليفه وعوائده، وإعداد القوائم المالية، والقيمة الزمنية للنقود، ومقاييس جدوى المشروع، وتحليل المخاطرة وااللا يقين، والتقييم الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب عرض مختصر للمشروعات المقدمة من الوزارات، والتعريف بملامح وأسس تقييم المشروعات الاستثمارية  في القطاع المعني  وإعادة قراءة ومراجعة دراسة جدوى المشروع.

 

معهد التخطيط القومى الجهاز الإداري للدولة تعزيز الاستثمار رأس المال البشري الدكتور اشرف العربى البرنامج التدريبي

الأكثر قراءة

توقف حركة التداول بالبورصة نتيجة عطل مفاجئ فى خط الربط الرئيسى مع الشركات

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

أول صورة لمراقب الثانوية العامة المتوفى فى الأقصر

"ملوك إفريقيا".. ماذا قالت الصحف المغربية عن تتويج الأهلى بدورى الأبطال؟

ارتفاع جديد لمؤشر مورجان ستانلي بعد تراجع 3 أسابيع

اقتصادية قناة السويس: نجاح أول عملية تموين سفينة بضائع عامة بميناء شرق بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع جرائم القتل فى البلدات العربية فى إسرائيل.. هل هى مسئولية نتنياهو؟

الخارجية الفلسطينية: مشروع ضم القدس امتداد للانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات