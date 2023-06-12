الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعليم الفيوم: 19492 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة

طلاب
طلاب

أكدت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه تم فتح لجان الثانوية العامة أمام الطلبة في موعدها المحدد، حيث تم تجهيز 43 لجنة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى المحافظة، منها لجنة لطلاب وطالبات مدارس النور للمكفوفين.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم إلى أن عدد طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 /2023 بلغ 19492 طالبًا وطالبة موزعين بواقع 5522 للقسم الأدبي، و13508 بالقسم العلمي، إضافة إلى 462 طالبًا وطالبة "منازل"، كما تم تجهيز عدد 17 استراحة لمراقبي وملاحظي الثانوية العامة، منها 9 استراحات للرجال و8 استراحات للسيدات.

وأوضحت أماني قرني، أنه تمت مراجعة وسائل التهوية اللازمة بجميع لجان الامتحانات واستراحات مراقبي الثانوية العامة، والتأكد من توفير المرافق والخدمات اللوجستية اللازمة، وأيضًا تم توفير زائرة صحية بكل لجنة من لجان الامتحانات، وطبيب وزائرة صحية بلجان مركز يوسف الصديق، نظرًا لبعد لجان الامتحانات بالمركز عن أقرب مستشفى، وكذا توفير سيارة إسعاف بالقرب من لجان الامتحانات واستراحات المراقبين، للتدخل الفوري في حالات الطوارئ.

التربية الدينية التربية الوطنية الثانوية العامة 2023 الدراسي 2022 2023 ثانوية العامة 2023 حالات الطوارئ حافظة الفيوم

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