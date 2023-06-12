الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لاعبو المنتخب يتوافدون على مطار القاهرة استعدادًا للسفر لخوض مباراة غينيا

حافلة الأهلي
حافلة الأهلي

بدأ لاعبو منتخب مصر الأول في التوافد على مطار القاهرة الدولي استعدادًا للمغادرة إلى المغرب لخوض مباراة غينيا الأربعاء المقبل باستاد مراكش، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب مطار القاهرة الدولي في تمام العاشرة صباحًا، حيث يتم إنهاء إجراءات سفر البعثة من خلال صالة 4 المخصصة لرحلات الطيران الخاص. 

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن عن قائمة تضم 28 لاعبًا استعدادًا لمباراة غينيا، فى الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

وقرر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، إقامة 3 تدريبات للمنتخب في المغرب قبل مواجهة غينيا الأربعاء المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. 

 - قائمة المنتخب لمباراة غينيا

وبحسب القائمة المعلنة، فإن اللاعبين المنضمين للمنتخب هم محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبوجبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبدالمنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبوالفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبدالقادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

يشار إلى أن بعثة الأهلي تصل إلى مطار القاهرة الدولي في تمام العاشرة إلا ربع صباحًا، قادمة على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم 3101، ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات وصول البعثة من خلال صالة 4 المخصصة للرحلات الخاصة.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1- 1 بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2- 1.

مطار القاهرة مباراة غينيا استعدادا للسفر أفريقيا المغرب

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