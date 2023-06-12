"صحة الغربية": أطقم طبية مدربة للتعامل مع كل الحالات فى الثانوية العامة

كشف الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، عن حطة استعداد المديرية للتعامل مع جميع طلاب الثانوية العامة بكل المراكز والمدن.

وأضاف "بلبل"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المديرية وفرت أطقم طبية مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع كل الطوارئ بالتنسيق مع التأمين الصحى ومديرية التربية والتعليم.

كان المهندس ناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، قد أكد أن المديرية أنهت كل استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة التي تنطلق صباح اليوم الإثنين، وأنه تم النسيق مع كل المديريات المعنية والأجهزة التنفيذية لضمان توافر الراحة للجميع.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أنه تم تجهيز اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بالإضافة إلى تأمين جميع اللجان من خلال بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم ومديرية الأمن، وذلك تحت إشراف ورعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

ولفت إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فى كل إدارة تعليمية لتلقى أي شكاوى، بالإضافة إلى تجهيز جميع الاستراحات للمراقبين والملاحظين، مؤكدًا أن رؤساء اللجان تواجدوا فى الاستراحات التى جهزتها المديرية بداية من الجمعة الماضي وحتى نهاية مدة الامتحانات، كما تم تجهيز اللجان من الخارج بممرات وبوابات لدخول وخروج الطلبة إلى لجان الامتحان.