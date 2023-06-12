الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تهنئة الرئيس السيسى للأهلى بالفوز بدورى أبطال إفريقيا تتصدر صحف القاهرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تناولت الصحف الصادرة صباح اليوم الاثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي، ومنها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأهلى بالفوز بدورى أبطال إفريقيا.

وأبرزت صحيفة الأهرام فوز فريق الأهلي لكرة القدم بلقب دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الـ11 فى تاريخه عن جدارة واستحقاق، بعد تعادله فى مباراة الإياب مع الوداد المغربى بهدف لكل منهما، ليفوز بمجموع اللقائين 3-2.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، النادى الأهلى والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دورى أبطال إفريقيا لكرة القدم، مشيدا بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة الـ11.

وأثنى الرئيس على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق، والتى تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز، معربا عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية فى مختلف الألعاب والبطولات.

وتباين أداء الأهلى على مدار الشوطين، ففى حين التزم بالناحية الدفاعية فى الشوط الأول مما سمح للفريق المغربى بالتقدم بهدف من خطأ لمحمد الشناوى عن طريق يحيى بن عطية، تحسن الأداء فى الثانى، وانطلق يعبر عن نفسه لاسيما بعد التغييرات الهجومية الرائعة التى قام بها السويسرى مارسيل كولر، خاصة مع الدفع بالثنائى عمرو السولية ومجدى قفشة.

وترجم الأهلى تفوقه فى الجزء الثانى من الشوط الثانى بهدف التعادل عن طريق رأسية محمد عبد المنعم فى الدقيقة 78 من ركنية على معلول، وحاول الوداد إدراك الموقف لاسيما فى ظل القرارات الغريبة للحكم الإثيوبى باملاك تيسيما الذى لم يكن موفقا على الإطلاق وكان اقل من مستوى المباراة، والتى توقفت أكثر من مرة بسبب قراراته الغريبة من جانب، وأيضا لتصرفات الجماهير التى خرجت عن النص أكثر من مرة بإطلاق الشماريخ على أرض الملعب، إلى أن جاءت كلمة النهاية بتتويج النسر الأحمر للمرة الـ11 فى تاريخه.

وألقت صحيفة الجمهورية الضوء على إشادة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، بالعلاقات الممتدة من الشراكة والتعاون بين مصر وفرنسا، معربا عن تطلعه إلى تعزيز أطر التنسيق والعمل المشترك، لمواجهة التحديات الراهنة فى محيطنا الإقليمى والدولى.

وعاد القائد العام إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا، التى استغرقت عدة أيام، وكان فى استقباله لدى وصوله إلى مقر وزارة الدفاع الفرنسية، وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان لوكورنو، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات تناولت مجالات التعاون العسكرى الثنائية، وتبادل الرؤى تجاه عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى المزيد من التعاون المثمر، لتعزيز العلاقات القوية بين القوات المسلحة لكلا البلدين، وتحقيق الأهداف المشتركة، وإرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة.

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تهنئة الرئيس السيسى للأهلى بالفوز بدورى أبطال إفريقيا تتصدر صحف القاهرة

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