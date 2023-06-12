لاعبو الأهلي الدوليون يتوجهون إلى مقر إقامة معسكر المنتخب بالمغرب‏

توجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الدوليون، محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وحمدي فتحي وحسين ‏الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر، بعد خوض مباراة الوداد المغربي إلى ‏مقر معسكر المنتخب الوطني في المغرب، استعدادًا لمباراة غينيا التي تقام يوم 14 يونيو ‏الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية كوت ‏ديفوار 2023.‏

وتعود بعثة الأهلي إلى القاهرة اليوم الإثنين قادمة من المغرب، ومنح الجهاز الفني راحة ‏للفريق تمتد ‏إلى يوم 18 يونيو الجاري، مستغلًّا فترة التوقف بسبب الأجندة الدولية.‏

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي بهدفين مقابل ‏هدف، ‏في مباراة الذهاب بالقاهرة، فيما تعادل مع الوداد بهدف لمثله في مباراة الإياب وتوج ‏باللقب الـ11 في تاريخ النادي.

ربيعة الأكثر فوزًا ببطولة إفريقيا.. و13 لاعبًا يدخلون التاريخ للمرة الأولى

بعد الفوز بدوري الأبطال للمرة الحادية عشرة، واصل رامي ربيعة تصدره لقائمة الأكثر فوزًا بدوري الأبطال من لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي هذا الموسم 2022-2023، حيث أسهم للمرة الخامسة في الفوز بلقب دوري الأبطال، وأسهم رامي ربيعة في الفوز باللقب 2012، و2013، وفي 2019-2020، و2020-2021، والموسم الحالي 2022-2023.

وأسهم في الحصول على اللقب 3 مرات كل من: محمد الشناوى، وعلي لطفي، ومحمد هاني، وياسر إبراهيم، وعلي معلول، وحمدي فتحي، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي أفشة، وحسين الشحات، ومحمود كهربا، مواسم 2019-2020، و2020-2021، و2022-2023.

وأسهم في تحقيق اللقب مرتين كل من: محمود متولي موسمي 2019-2020، و2022-2023، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف، وأكرم توفيق موسمي 2020-2021، و2022-2023، وأيمن أشرف موسمي 2019-2020، و2020-2021.

بينما أسهم في تحقيق اللقب مرة واحدة كل من: محمد عبد المنعم، وخالد عبد الفتاح، ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا، وأحمد قندوسي، وأحمد عبد القادر، وبرونو سافيو، وبيرسي تاو، وحسام حسن، وشادي حسين، ومحمد أشرف، ورأفت خليل، ومصطفى شوبير في الموسم الحالي 2022-2023.