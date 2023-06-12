عدم اصطحاب المحمول.. إرشادات توعوية من مسئولي لجان الثانوية بمطروح للطلاب

قام مسئولي لجنة مجمع أبو بكر الصديق، منذ قليل، بتوعية طلاب الشهادة الثانوية العامة بعدم اصطحاب الهاتف المحمول خلال امتحانات الثانوية والتي انطلقت اليوم.

كما قام مسئولي لجنة مجمع أبو بكر الصديق بتفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان الامتحانية لأداء الامتحانات اليوم فى مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

وتوافد طلاب وطالبات الثانوية العامة بمطروح، اليوم الإثنين، على اللجان الامتحانية حيث رصدت الدستور التوافد والإجراءات التي تتم مع الطلاب أمام اللجان.

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