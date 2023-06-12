الإثنين 12 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان التربية الدينية لطلاب الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

بدأ، منذ قليل، امتحان مادة التربية الدينية في اللجنة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023، في أول أيام انطلاق ماراثون الامتحانات، بينما يؤدون في اللجنة الثانية مادة التربية الوطنية من الساعة الحادية عشر حتى الثانية عشرة والنصف.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 غدا الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدى الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع بدءا من يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري.

يبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.
المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الثلاثاء 13 يونيو، الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو، اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

الاقتصاد والاحصاء الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة التربية الوطنية التربية الدينية الطلاب المكفوفين الجبر والهندسة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

تداول امتحان التربية الدينية عبر صفحات الغش

أبرز أدعية وأذكار الصباح اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

حجازى يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

حالة الطقس وبيان درجات الحرارة اليوم الإثنين 12-6-2023 فى محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى