مراجعات على أبواب اللجان.. استعدادات طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية للامتحانات

حرص طلاب وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية على المراجعة النهائية من الملازم والكتب الدراسية قبيل بدء الدخول لمقار اللجان، وتنوعت المراجعات بين فردية وجماعية بين بعض الطالبات.

وتوافد طلاب وطالبات الثانوية العامة منذ قليل على اللجان الأمتحانية لأداء امتحاني التربية الوطنية والتربية الدينية للشعبتي العلمية والأدبية حيث تنطلق اليوم الإثنين 12يونيو أولى امتحانات الثانوية العامة وتنتهي فى يوم 15 يوليو القادم.

وشهد شارع مجمع شارع الجراج شرق الإسكندرية، المئات من الطلبة والطلاب واللذين يؤدون امتحانتهم في عدة مدارس منها: أحمد فتحي سرور الرسمية لغات، مصطفي كمال حلمي، فاروق جرانة.

يذكر أن عدد المتقدمين للامتحانات الثانوية بمحافظة الإسكندرية بلغ 56579 طالبًـا ، منهم 23063 للشعبة الأدبية و 21444 للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و 2234 دولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.

وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز 32 استراحة بجميع الإدارات لاستقبال المعلمين ورؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخرى، حيث تم دعم كل استراحة بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكافة التجهيزات المطلوبة للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان.

وأكد الدكتور عربي أبو زيد مدير المديرية؛ على أنه تم التشديد على مشرفي اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية ( هواتف محمولة، سماعات ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة ، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التلتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة ملائمة لأبنائنا الطلاب، و الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية وتعقيم اللجان يوميا، بالإضافة إلى التأكيد على رؤساء الأحياء وشركة نهضة مصر لخدمات النظافة بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار في عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة في الازعاج وذلك من محيط المدارس.

وشدد محافظ الإسكندرية؛ على جميع الجهات التنفيذية في المحافظة بضرورة الإستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2022 / 2023.

امتحانات الثانوية العامة