الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زفاف ينتهى بحادث مروع فى أستراليا

حادث فى أستراليا
حادث فى أستراليا

أعلنت الشرطة الأسترالية الإثنين مقتل عشرة أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث حافلة بمنطقة هانتر في شمال سيدني.

وأفادت الشرطة في بيان بأنه تم تطويق مسرح الحادث "ونقل سائق الحافلة الذي يبلغ 58 عاما إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة لفحصه وإجراء تحاليل إلزامية".

وأوضحت الشرطة أنها توجهت في وقت متأخر من ليل الأحد إلى تقاطع طرق قرب بلدة غريتا الصغيرة "بعد ورود أنباء عن انقلاب حافلة".

وأشارت في البيان إلى أن "العناصر الأولى من التحقيق تظهر مقتل عشرة أشخاص، ونقل 11 شخصا إلى المستشفى عن طريق البر والمروحيات، ولم يصب 18 راكبا بأذى"، ولفتت إلى أن هذه الحصيلة مؤقتة.

وأضافت "تم تطويق مسرح الحادث الذي ستفحصه الشرطة الجنائية المتخصصة".

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يعتقد أن الحافلة كانت عائدة من حفل زفاف في مزرعة عنب قريبة.

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