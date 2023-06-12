الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يهنئ أعضاء وجماهير الأهلى ويشيد بجهود الجهاز الفنى واللاعبين

الكابتن محمود الخطيب
الكابتن محمود الخطيب

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة والتحية لأعضاء وجماهير الأهلي ومحبيه في كل مكان، بمناسبة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ١١ في تاريخ النادي. 

وخص جماهير الأهلي التي زحفت خلف الفريق إلى المغرب لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، لإحراز كأس البطولة وتحقيق انتصارًا كبيرًا للأهلاوية والرياضة المصرية. 

وأشاد الكابتن محمود الخطيب بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي وكل منظومة الفريق على مدار مشوار البطولة. 

وقال إن كل عنصر منهم يستحق التحية والتقدير، خاصة أنهم تعرضوا لضغوط كبيرة ومطبات صعبة، لكن كالعادة كانوا عند حسن الظن وأسعدوا جماهير الأهلي بالكأس الإفريقي والتأهل لكأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن ما حققه فريق الكرة من إنجازات هذا الموسم يحمله مسئوليات مضاعفة في الفترة القادمة، تستوجب عليه مضاعفة الجهد واستمرار التركيز لمواصلة مسيرة الانتصارات.

أبطال افريقيا التحية والتقدير الجهود الكبيرة الرياضة المصرية الكابتن محمود الخطيب بطولة دوري أبطال إفريقيا

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