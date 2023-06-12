الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

معلول: عشنا أسبوعًا صعبًا بعد لقاء الذهاب.. ولم أشغل نفسى بالانتقادات

علي معلول
علي معلول

قال علي معلول، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يشعر بسعادة كبيرة بعدما نجح الفريق في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، عقب التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1، بملعبه بكازابلانكا في مباراة العودة التي أقيمت مساء الأحد، وذلك عقب الفوز الأسبوع الماضي في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وقال معلول: «مبروك لكل جماهير النادي الأهلي التي وقفت خلفنا كثيرًا، وخصوصًا بعد الأسبوع الصعب الذي عشناه عقب مباراة الذهاب. البعض قال إنني كنت السبب في الهدف الذي تلقيناه في القاهرة ولكني لم أشغل نفسي بهذه الانتقادات، وركزت على تقديم مستوى جيد فقط في مباراة الإياب».

معلول نجح في صناعة هدف التعادل الذي سجله محمد عبد المنعم برأسية رائعة، بعدما أرسل له كرة ركنية بامتياز، ليتسبب هذا الهدف الحاسم في تتويج الأهلي بالبطولة الإفريقية.

وتابع معلول قائلًا: «الحمد لله حققنا بطولة غالية جدًّا. لدينا مجموعة لاعبين أكثر من رائعة والقادم أفضل للأهلي دائمًا. الوداد كانت لديه ثقة كبيرة في الفوز بالبطولة خاصة بعد تسجيله هدفًا في لقاء الذهاب ولكن الأهلي يعرف جيدًا كيف يفوز بالبطولات».

على معلول الاهلى نهائي دوري أبطال إفريقيا مباراة الأهلي والوداد

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