الإثنين 12 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نهائى دورى أبطال أفريقيا.. محمد عبد المنعم رجل مباراة الأهلى والوداد

محمد عبد المنعم رجل
محمد عبد المنعم رجل مباراة الأهلى والوداد

حصد محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل مباراة الوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه بعد التعادل الإيجابي مع الوداد بهدف لكل فريق، وذلك بعد الانتصار ذهابًا على الفريق المغربي 2-1.

وسجل محمد عبد المنعم هدف تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا من ضربة رأسية رائعة في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وكان الوداد قد تقدم في الدقيقة 29 عن طريق يحيى عطية الله من ركلة ثابتة نفذها بشكل رائع وخدعت الحارس محمد الشناوي.

محمد عبد المنعم نهائي دوري أبطال إفريقيا مباراة الأهلي والوداد الاهلى أخبار الوداد الرياضي

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