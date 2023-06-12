وزير الرياضة يهنئ الأهلى لفوزه بدورى أبطال أفريقيا للمرة الـ 11

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة القلبية إلى النادي الأهلي وجماهيره والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، لفوزه بدوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، بعد تغلبه فريق الوداد الرياضي المغربي، في المباراة التي أقيمت على استاد مركب محمد الخامس بالمغرب، في مجموع المباراتين 3-2 لصالح النادي الأهلي.



وقال صبحي: "مبروك للنادي الأهلي ولمصر، التتويج بالبطولة شيء مفرح جدًا للكرة المصرية، وتتويج الأهلي جاء بجدارة واعتلاء القمة تأكيدا على ريادة الكرة المصرية"، مشيدًا بأداء جميع لاعبي النادي الأهلي وروحهم الرياضية وإصرارهم على تحقيق لقب البطولة الأفريقية.



وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الإنجازات المتتالية للكرة المصرية والرياضة المصرية، تعكس مدى اهتمام ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظومة الرياضية بمختلف مفرداتها ومتطلباتها علي مختلف الأصعدة.

كما أضاف الدكتور أشرف صبحي، أن فوز النادي الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، يمثل دعما وحافزا للمنتخب، وبخاصة لاعبوه المنضمون للمنتخب، استعدادا لمباراة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا.