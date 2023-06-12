أسامة سرايا: الإخوان لو كانوا استمروا لعشنا حروبًا أهلية

قال الكاتب الصحفي، أسامة سرايا، إن الشعب المصري حدث له اكتشاف ولحظة وعي وإفاقة لخطورة الإخوان، وإفاقة مبكرة جدًا.

وأضاف سرايا، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: “لي شقيق أصغر مني بعام كنت أتناقش معه وهو يعرف الإخوان جيدا كمعرفة كف يده وتناقشت معه عن إفاقة الشعب المصري، فقال إنها سريعة وأنه يتمنى أن تستمر حتى ننتهي من الإخوان”.

التوازن الدقيق كان لحظة توفيق إلهي

وأضاف، أن التوازن الدقيق الحاصل هي لحظة توفيق الهي وليس بشريا لأن الله تعالى قال "رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ"، لأنه لوزاد كنا لن نتحمل وكنا سنتحول بعد مصر الكبرى والفرعونية لحالة الحروب الأهلية والاستئساد المليشاوي على الشارع المصري، وحالة من الصراع التي إزالتها من البشرية يأخذ وقتًا طويلًا.