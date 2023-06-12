سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

حالة من الهدوء والاستقرار ستشهدها أسعار المعدن الأصفر في الساعات الصباحية وشغل بال المواطنين معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، واستقرت أسعار الذهب عيار 21 بمستوى مبلغ 2330 جنيها للبيع، وقيمة 2320 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور أسعار الذهب اليوم الإثنين 12- 6- 2023 في مصر.

سعر جرام الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو في مصر عند 18640 جنيه للبيع، 18600 جنيها للشراء، عيار 21 وزن صافي، بدون المصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 12 يونيو 2023

سعر الذهب اليوم عيار 24

- سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو .. ثبت عيار 24 عند مستوى 2657.25 جنيه للشراء، 2662.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو عيار 22

- سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو .. استقر عيار 22 عند 2435.75 جنيه للشراء، 2441 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21

- سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو .. كما استقر عيار 21 عند 2325 جنيها للشراء، و2330 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو .. حافظ عيار 18 على استقراره ليصل إلى 1992.75 جنيه للشراء، و1997.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم لعيار 14

- سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو .. ثبت عيار 14 عند مستوى 1550 جنيها للشراء، 1553.25 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو لعيار 12

- سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو .. كما استقر عيار 12 ليسجل نحو 1328.5 جنيه للشراء، 1331.5 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 9

- سعر الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو عيار 9 وصل إلى نحو 996.5 جنيه للشراء، و998.5 جنيه للبيع.

سعر أونصة الذهب اليوم الإثنين 12 يونيو

وبالنسبة لـ سعر أونصة الذهب اليوم الاثنين 12 يونيو فسجل 1961 دولارا للبيع، و1960 دولارا للشراء.