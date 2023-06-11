الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب 5 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 2330 جنيها للجرام

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 11 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات، بقيمة 5 جنيهات، بعد أن سجل سعر عيار 21 ، نحو 2330 جنيها للجرام، مقارنة بنحو 2335 جنيها للجرام أمس السبت.

وبحسب بيانات شعبة المجوهرات المعادن الثمينة والذهب جاءت الأسعار اليوم كالآتي:

سعر عيار 18 سجل نحو 1997 جنيها.

 سعر عيار 21 سجل نحو 2330 جنيها.

سعر عيار 24 سجل نحو 2663 جنيها. 

سعر الجنيه الذهب سجل نحو 18640 جنيها.

سعر اوقية الذهب سجلت نحو  1962 دولار.

 

الذهب عالميا 

أغلقت أسعار الذهب خلال تداولات الأسبوع، الجمعة الماضية، عند 1962 دولار، وينتظر السوق في ظل توقعات متباينة قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم 14 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن تبقى لجنة السوق المفتوح على معدل الفائدة مستقرًا بين 5-5.25% لتكون هذه المرة الأولى التي يتوقف فيها الفيدرالي عن رفع الفائدة منذ يناير 2022، ولكن الأنظار لن تلتفت كثيرًا إلى الفائدة نفسها بل إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد التي ينشرها البنك، وتوقعات الأعضاء لمسار الفائدة.

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