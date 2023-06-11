"الشاهد".. أسامة سرايا: مصر محمية إلهيًا والرئيس السيسي ظهر في الوقت المناسب

قال الكاتب الصحفي أسامة سرايا، إن مصر محمية إلهيًا وأنه أدرك هذا بعد أحداث 2011، وحتى 2013، وأنه سيظهر لها الرجل المناسب في الوقت المناسب، وهذا ما حدث مع الرئيس الراحل أنور السادات، في حرب 1973، ومن بعده الرئيس محمد حسني مبارك، بعد اغتيال السادات، وحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد القضاء على الإخوان.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر دخلت حرب إسرائيل بدون حسابات ولكن بنية خالصة وهي التي كافئ الله عليها مصر بعد 5 حروب صعبة بانتصار 1973.

حبيب العدل أكد أنه لاقلق من الإخوان

وأشار إلى أن حبيب العدل، وزير الداخلية وقت مبارك، كان به حالة انتشاء وأنه تحدث معه عن خطورة الإخوان في 25 يناير، فأكد له أن قوة مصر ضخمة وأن لايوجد يقلق، وبعد المظاهرات تحدثت معه تليفونيًا وقلت له لازم الجيش ينزل مثلما عمل الريس مبارك، وأمر الجيش للنزول الى الشارع لتطويق تمرد قوات الأمن المركزي ونزلت فرقة الشمير أبو غزلة وأمنت البلد.

وتابع، أن حبيب العدل قال له: "احنا واحد"، فرد عليه أنه يعرف ولكن لابد أن ينزل الجيش لان الأخوان ركبوا الحصان وكانوا يديرون اللعبة السياسية بالريموت كنترول وكانوا سعيدين بالحديث التلفزيون.