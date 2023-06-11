الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عطية الله يسجل هدف تقدم الوداد على الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الوداد
الوداد

منح يحيى عطية الله هدف التقدم لصالح الوداد على الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 28 من ركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى نفذها يحيى عطية الله مرت من الجميع داخل منطقة الجزاء ثم سكنت أقصى يمين المرمى.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بانتصار الأهلي على الوداد بهدفين مقابل هدف في ستاد القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وضم تشكيل الوداد كلا من:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله

خط الوسط: جلال داودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني

خط الهجوم: محمد أوناجم - بولي جونيور سامبو - سيف الدين بوهرة

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