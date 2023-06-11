الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطلين لحيازتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو ونصف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأحد حبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات ؛ لحيازتهم  كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو ونصف بمنطقة التجمع.

كما طالبت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها، واستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع من ضبط عاطلين  وبحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس وزنت كيلو ونصف ومبلغ مالي وسلاح أبيض مطواه، وهاتف محمول وبسؤالهم أقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

الإجراءات القانونية الاستروكس التجمع التحريات الأمنية الجديدة المتهمين المخدرة النيابة التحقيق

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