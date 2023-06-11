41041 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة يؤدون الامتحانات في 116 لجنة بالغربية

أكد المهندس ناصر حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن المديرية أنهت كافة إستعداداتها لأمتحانات الثانوية العامة التي تنطلق صباح غدًا الإثنين، وأنه تم النسيق مع كافة المديريات المعنية والأجهزة التنفيذية لضمان توافر الراحة للجميع.

وأضاف ان امتحانات الثانوية العامة بالغربية هذا العام، يؤديها هذا العام 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، 4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، 13348 للشعبة الأدبية، 110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

وأكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه تم تجهيز اللجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بالإضافة إلى تأمين جميع اللجان من خلال بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم ومديرية الأمن، وذلك تحت إشراف ورعاية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف عمليات فى كل إدارة تعليمية لتلقى أي شكاوى، بالإضافة إلى تجهيز جميع الاستراحات للمراقبين والملاحظين، مؤكدا أن رؤساء اللجان سيتواجدون فى الإستراحات التى جهزتها المديرية بداية من اليوم الجمعة وحتى نهاية مدة الإمتحانات، كما تم تجهيز اللجان من الخارج بممرات وبوابات لدخول وخروج الطلبة إلي لجان الإمتحان.

وقال وكيل الوزارة إنه جرى توقيع عدة بروتوكولات مع مديرية أمن الغربية لتأمين اللجان وكنترول توزيع الأسئلة وأوراق الإجابة وتأمين سيارات نقل الأسئلة والأجوبة من الكنترول إلى المدارس وعودتها الكنترول.

كما جرى توقيع بروتوكول مع شركة كهرباء جنوب الدلتا بطنطا، لتوفير مولدات كهربائية بجميع اللجان والاستراحات، وبروتوكول مع مديرية التموين، لتوفير الخبز للمراقبين والملاحظين الى جانب توفير المواد البترولية لسيارات نقل الأسئلة.