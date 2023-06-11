الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 6 سنوات لشقيقين بتهمة الاتجار فى الهيروين بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية إخطارًا من رئيس مباحث مركز شرطة فايد، يفيد بورود معلومات للنقيب أحمد حمدي معاون مباحث مباحث المركز، بقيام كل من "حجاج"، وشقيقه "تايسون" والمقيمين بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكن النقيب أحمد حمدي معاون مباحث المركز، من ضبط المتهمين، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وهاتفي محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات البيع. 

وتحرر المحضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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