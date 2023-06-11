تصحيح الأخطاء البرمجية بواسطة الذكاء الاصطناعى بكلية حاسبات ومعلومات طنطا

عقدت كلية الحاسبات والمعلومات جامعة طنطا للمرة الأولى الاختبارات العملية بشكل إلكتروني من خلال برنامج إلكتروني يستخدم في عقد الاختبارات النظرية في المجالات المختلفة والعملية في مجال البرمجة وتصحيحها إلكترونيًا.

جاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور نانسي عباس الحفناوي، القائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات وفي إطار تحقيق الشفافية والعدالة بين الطلاب وحصولهم على حقوقهم بشكل كامل وأمن.

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا أن من مميزات هذا البرنامج تصحيح الأخطاء البرمجية بواسطة الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم كوليدج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الأخطاء في برامج الطلاب وتصحيحها تلقائيا، كما لديه القدرة على العمل دون الحاجة للإنترنت، حيث يتيح البرنامج للأساتذة إمكانية تقييم الاختبارات في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، مما يسهل استخدامها في إطار المنظومة التعليمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن البرنامج لديه القدرة على العمل لأكثر من معمل حيث يوفر البرنامج القدرة على إنشاء عدة معامل أو مؤسسات تعليمية مختلفة لنفس النظام، مما يسهل إدارة الاختبارات والطلاب بشكل فعال دون الحاجة لربط المعامل بشبكة داخلية والقدرة على إنشاء بنك أسئلة حيث يتضمن البرنامج القدرة على إنشاء بنك أسئلة متعددة الاختيار وأسئلة برمجية، مما يتيح للأساتذة إنشاء اختبارات متنوعة وشاملة لتقييم أداء الطلاب.

وكشفت الدكتورة نانسي الحفناوي عميد كلية الحاسبات والمعلومات أن البرنامج يتيح خاصية الاختيار العشوائي للأسئلة حيث يوفر البرنامج ميزة اختيار الأسئلة بشكل عشوائي من بنك الأسئلة، مما يعزز تنوع الاختبارات وأخيرا قدرته على تتبع حركة الطلاب للكشف عن محاولات الغش حيث يتمتع البرنامج بقدرة على تتبع حركة الطلاب وأنشطتهم أثناء الاختبارات، مما يساعد في اكتشاف أي محاولات للغش والتلاعب وتعد هذه الميزة تعزيرية لنزاهة عملية التقييم وإعطاء الثقة للأساتذة في نتائج الاختبارات.

وأضافت أنه تم تصميم البرنامج خلال عام تحت إشراف الدكتورة أمنية جمال البربري مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية ومصمم البرنامج المهندس إبراهيم جمال إبراهيم محمد على ما بذلوه من جهد كبير لتصميم وتنفيذ هذا البرنامج.