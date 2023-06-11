الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مناقشة أفلام نادى السينما المستقلة بحضور صناعها (صور)

نادي السينما
نادي السينما

أقيمت فعاليات نادى السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وعرض خلال النادي أربعة أفلام روائية قصيرة.

حيث عرض كل من فيلم "سواح" إخراج منى يحيى، فيلم "ما تعرفه عن حياة نادين" إخراج عمرو فكري، فيلم "ورد" إخراج أسامة القزاز، فيلم "نعمة" إخراج بيشوي مجدي.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد أعسر، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما ويشرف عليها الناقد السينمائي مجدي الشحرى.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي. 

 

 

ادي السينما المستقلة إلى آليات المركز القومي للسينما المركز القومي للسينما ب المس المست قطاع صندوق التنمية قطاع صندوق التنمية الثقافية فعاليات نادي السينما المستقلة

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

منّة «طالبة كفرالشيخ» بعد توجيه الرئيس برعايتها حتى الجامعة: «أكبر تعويض عن أيام الشقا»

3 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.. مواجهات الأهلي مع الأندية المغربية في عقر دارها

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال معمل المكافحة الحيوية لإنتاج طفيل التريكوجراما

تشكيل الأهلى أمام الوداد.. استبعاد مصطفى شوبير.. وعلى لطفى بديلاً لـ الشناوى

متحدثة «مفوضية اللاجئين»: مصر تتعامل بسخاء مع الوافدين من جميع الجنسيات (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

حسين دعسة

اتفاق تعاون لاستغلال البنى التحتية للغاز.. تعزيز إشارات دبلوماسية رفيعة مصرية أردنية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى