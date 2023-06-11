مناقشة أفلام نادى السينما المستقلة بحضور صناعها (صور)

أقيمت فعاليات نادى السينما المستقلة الذي ينظمه المركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وعرض خلال النادي أربعة أفلام روائية قصيرة.

حيث عرض كل من فيلم "سواح" إخراج منى يحيى، فيلم "ما تعرفه عن حياة نادين" إخراج عمرو فكري، فيلم "ورد" إخراج أسامة القزاز، فيلم "نعمة" إخراج بيشوي مجدي.

وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد أعسر، وتم خلالها مناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

جدير بالذكر أن نوادي السينما التي يقيمها المركز القومي للسينما ويشرف عليها الناقد السينمائي مجدي الشحرى.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.