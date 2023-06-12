الأندية الإيطالية الأكثر خسارة في النهائيات والإنجليزية ثاني الأكثر تتويجا بالتشامبيونزليج

خسر نادي إنتر ميلان الإيطالي المباراة النهائية الثالثة له من أصل 6 مباريات نهائية لعبها في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان إنتر قد انهزم على يد مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة هدف نظيف.

مباراتان نهائيتان خسرهما إنتر في دوري أبطال أوروبا

لكن كانت أول مباراة نهائية خسرها إنتر في موسم 1966 – 1967 أمام نادي سلتيك الأسكتلندي بنتيجة 1 – 2.

بينما كانت المباراة الثانية التي خسرها في موسم 1971 – 1972 على يد نادي أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة هدفين دون رد.

الأندية الإيطالية الأكثر خسارة في المباريات النهائية في دوري أبطال أوروبا

وعموما هذه هي المباراة النهائية الـ17 التي خسرتها الأندية الإيطالية في التشامبيونزليج، وهي بهذا الرقم الكبير صاحبة الرقم القياسي في الخسارة، ويتصدر هذه الأندية الإيطالية نادي يوفنتوس بـ7 مباريات، ونادي إيه سي ميلان بـ4 مباريات، وإنتر بـ3 مباريات بينما كل من أندية إيه إس روما وفيورنتينا، وسامبدوريا مباراة واحدة.

آخر نادي إيطالي وصل إلى النهائي

وكان آخر نادي إيطالي قد انهزم في المباراة النهائية هو يوفنتوس في موسم 2016 – 2017 على يد نادي ريال مدريد الإسباني بنتيجة كبيرة 1 – 4.

وبخسارة إنتر المباراة النهائية توقف رصيد الأندية الإيطالية عند 12 لقبا، وهي ثالث أكثر الأندية تتويجا باللقب منها 7 ألقاب لميلان، و3 ألقاب لإنتر، ولقبان ليوفنتوس.

آخر نادي إيطالي فاز باللقب

والملاحظ أن آخر نادي إيطالي قد تمكن من التتويج باللقب هو إنتر نفسه في موسم 2009 – 2010 بانتصاره في المباراة النهائية على نادي بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة هدفين دون رد.

على الجانب الآخر استطاع مان سيتي أن يحصل على اللقب الأول في تاريخه في المباراة النهائية الثانية التي لعبها.

المباراة النهائية الأولى التي خسرها مان سيتي

وكانت المباراة النهائية الأولى التي لعبها في موسم 2020 – 2021، وانهزم على يد مواطنه نادي تشيلسي بنتيجة هدف دون مقابل.

6 أبطال من الدوري الإنجليزي

بات مان سيتي هو النادي الإنجليزي السادس الذي تمكن من حصد اللقب، وبهذا الرقم تعد الأندية الإنجليزية هي الأكثر عددا في احراز اللقب لكنها ليست الأكثر تتويجا باللقب لكنها تحل ثانية بـ15 لقبا بواقع 6 ألقاب لنادي ليفربول، و3 ألقاب لنادي مانشستر يوناتيد، ولقبان لكل من نادي نوتينجهام فورست، وتشيلسي، ولقب وحيد لكل من نادي أستون فيلا، ومان سيتي.

في الوقت الذي لم يفرز فيه كل دوري من الدوريات الثلاثة سواء الإيطالي، أو الألماني، أو الهولندي سوى 3 أبطال على الأكثر.

آخر نادي إنجليزي فاز باللقب

وكان آخر نادي إنجليزي قد تمكن من الحصول على اللقب في موسم 2020 – 2021 هو تشيلسي.

وبهذا التتويج قلصت الأندية الإنجليزية الفارق مع الأندية الإسبانية إلى 4 ألقاب.

عموما مان سيتي تحقق حلمه أخيرا، ونجح في الانضمام إلى قائمة الأبطال في دوري أبطال أوروبا، وبات البطل رقم الـ23.