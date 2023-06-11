بمشاركة 140 طفلًا وأسرة.. أنشطة ترفيهية وتوعية للوافدين بالهلال الأحمر فى الإسكندرية

أنشطة رياضية وفنية وتدريبات وجلسات توعوية قدمها متطوعي فرع الهلال الأحمر المصري بالإسكندرية اليوم الأحد، لأكثر من 140 طفلا وأولياء أمورهم من الوافدين، ضمن فعالية شهدها مركز شباب الهلال الأحمر بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، بالمشاركة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM.

استهدفت الفعالية الأطفال وأهاليهم من جاليات الدول العربية من (سوريا واليمن وفلسطين السودان) لقضاء يوم ترفيهي توعوي.

قالت نهلة أيمن متطوعة بالهلال الأحمر المصري، إنه تم تنظيم اليوم بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات التي تستهدف اللاجئين، لتنفيذ يوم مفيد للأطفال في العديد من الأنشطة المفيدة لهم، حيث بدأت الفعاليات منذ الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، بحضور حوالي 140 فردا من الأطفال وأولياء أمورهم والمتطوعين من المؤسسات.

وأضافت لـ«الدستور» أنه تم تنفيذ عدة أنشطة منها رياضية وانقسمت إلى كرة قدم للأولاد وزومبا ويوجا للفتيات، بجانب ورش الرسم والتلوين، وأنشطة أخرى توعوية منها تعرف كل طفل على مساحته الشخصية والمساحة الآمنة لهم، وكيفية الدفاع عن النفس، والاعتراض على شيئ به إساءة له، والحفاظ على أنفسهم وأجسادهم، بجانب تعليمات الصحة والسلامة بالتأكيد على الأطعمة المفيدة وشرب المياه بكمية كافية.

وتابعت: أن تلك الأنشطة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، والذي تم التنويه له للأطفال بطرق وتعليمات غير مباشرة لتقريب الفكرة، مع توعية الأهالي بخطورة عمالة الأطفال.

وأوضحت مي مازن مسئول برامج بوحدة الحماية بالمنظمة الدولية للهجرة، أن اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال يتم الاحتفال به في 12يونيو، ويتم تنفيذ في هذا اليوم فعاليات توعوية، حيث نستهدف فئات مختلفة للمهاجرين بداخل مصر.

وأضافت لـ«الدستور» أنه على مدار عامين احتفلنا بهذا اليوم في محافظة القاهرة، وهذه السنة الأولى للأحتفال بمحافظة الإسكندرية بتواجد أطفال من جنسيات مختلفة وهم: (سوريا- اليمن - السودان)، بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، وهو الشريك الذي أشرف على تنظيم وتنفيذ الأنشطة.

ولفتت أنه يتم من خلال الأنشطة المختلفة تعريف الأطفال بحقوقهم ومكافحة العمالة حتى الوصول للسن القانونية، بالإضافة إلى التوعية بكافة أشكال الاستغلال أو العنف التي من الممكن أن يتعرض لها الطفل.

وتابعت أنه تمت مشاركة الأطفال بمشاهدة فيديوهات توعوية لمعرفة مدى استيعابهم لها ومناقشتها معهم، بالإضافة إلى جلسات توعوية للأهالي، وكيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنظمة الدولية للمهاجرين، والتوعية بمكافحة الاتجار بالبشر، الهجرة الغير نظامية، وذلك من خلال تواجد القادة المجتمعين للعمل على رفع الوعي لباقي المجتمعات.

وأشارت مي مؤمن مسئول برنامج الحماية بالهلال الأحمر المصري، إن الأنشطة استهدفت الأطفال من سن 8 إلى 14عامًا من الجاليات العربية المقيمة الوافدة إلى مصر من دول السودان واليمن وسوريا وبعض الفلسطينيين الوافدين من سوريا، مشيرة إلى اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال.

وأضافت لـ«الدستور» أنه تم خلال اليوم ومن خلال الأنشطة الترفيهية توعية الأطفال وتقديم الدعم النفسي، لافتة أن هناك عددا من الأطفال المشاركين من الوافدين الجدد من السودان في ظل الأزمة السودانية الحالية.

وأكدت أن من خلال الفعالية التي أقيمت بأحد أندية شباب الهلال الأحمر تم العمل تفريغ طاقة الاطفال ومن خلال الأنشطة التفاعلية والرياضية، والتعبير عن المشاعر والتعرف على دوائر الأمان للأطفال للجوء إليهم عن التعرض لأي إساءة أو خطر وكيفية التصرف الصحيح، بالإضاقة لتعريف كل طفل بحقوقه في حياته الشخصية.

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