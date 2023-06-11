استشاري تنصح طلاب الثانوية بمشاهدة نهائي دوري أبطال إفريقيا

نصحت الدكتورة داليا جميل استشاري الصحة النفسية، طلبة الثانوية العامة، وأولياء أمورهم، بألا يعطوا امتحانات الثانوية العامة أكبر من حجمها، مؤكدة أنها مثل أي سنة دراسية أخرى، وليست سنة تحديد مصير.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأهالي يعطونها أكثر من حجمها ويعتبرونها، سنة تحديد مصير، تعاملوا معها كأي سنة عادية".

وأشارت إلى ان بعض الطلاب يتعرضون لـ"بانك أتاك"، بسبب سقف توقعات الأهالي، ووجهت رسالة لأولياء الأمور، قائلة: "ابنك جاء إلى الحياة ليحقق أحلامه، وليس أحلامك، فلا تضغطي عليه، بالراحة على الأولاد، حالة ابني النفسية أهم من تفوقه الدراسي".

وقدمت مجموعة نصائح أهمها النوم مبكرًا، ولعب الرياضة، والمذاكرة بعد صلاة الفجر لأنه أكثر وقت يكون الذهن فيه صافيًا.

كما نصحت الطلاب بمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، اليوم، قائلة: "اتفرجوا على الماتش النهاردة، افصلوا شوية،".

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، يوم الإثنين 12 يونيو في المواد غير المضافة للمجموع.