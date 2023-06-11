طارق السيد: وجود كشافة الدوريات الأوروبية يفتح الطريق أمام نجوم كابيتانو مصر للاحتراف

أعرب طارق السيد المدرب العام لفريق المصري، عن سعادته بالمشاركة في الموسم الأول لمشروع كابيتانو مصر لاكتشاف النجوم والمواهب بكرة القدم.

وقال السيد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه شيء عظيم من الدولة تبني هذا المشروع الذي يعتبر بداية جيدة للوصول باللاعبين لطريق العالمية، مشيرًا إلى أنه خلال الموسم الأول قام الجميع بمجهود كبير ولم نبخل على العمل لاكتشاف أبنائنا اللاعبين في مجال كرة القدم.

وأشار إلى أن تواجد عدد كبير من كشافي كرة القدم من مختلف الدوريات الأوروبية خلال الفترة القادمة بداية جيدة وموفقة لنجوم كابيتانو مصر، خاصة وأنه يفتح أمام هؤلاء اللاعبين فرصة الاحتراف للكثير منهم بالإضافة إلى تسويق هؤلاء النجوم الذين هم مستقبل الكرة المصرية.

وأوضح أنه سعيد بهذه التجربة خاصة وأن اللاعب عيد عزازي والفائز بلقب كابيتانو مصر كان من ضمن فريقه ونحن نستحق ذلك لاكتشاف جيل جديد من الموهوبين قادر على رفع اسم مصر خارجيًا.

وشدد على أن عددًا كبيرًا من نجوم كابيتانو مصر يستحقون الاحتراف الأوروبي بشرط مواصلة الاجتهاد في التدريبات وتنمية مهاراتهم والعمل على اكتساب المهارات.

يذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حرصت على الاهتمام ورعاية الموهوبين وتوفير كل الدعم والإمكانات لتطوير وتنمية مهاراتهم حيث تستعد مجموعة من كبار كشافي كرة القدم في أوروبا للحضور إلى القاهرة بداية أغسطس المقبل بجانب عدد من مدربي ورؤساء قطاعات الناشئين في أشهر الأندية الإسبانية مثل برشلونة وأتلتيكو مدريد ورايو فاليكانو وريال بيتيس وسالتا فيجو وبلد الوليد، وذلك لمتابعة لاعبي ونجوم الموسم الأول من برنامج "كابيتانو مصر" على أرض الواقع واختيار أبرزهم للسفر إلى إسبانيا لقضاء فترة معايشة هناك مع فرق الناشئين التابعة لتلك الأندية.