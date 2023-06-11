الشركات المصرية تمد فترة تواجدها بالمغرب على أثر معرض بلاست أكسبو

أعلنت عدد من الشركات المصرية المشاركة في معرض بلاست اكسبو مد فترة تواجدها بالمملكة المغربية بعد انتهاء فعاليات المعرض أثر نجاح مشاركتهم بالمعرض، حيث وفر المجلس قوائم من العملاء المحتملين للشركات المشاركة في المعرض أسفرت عن تنظيم مجموعة من اللقاءات مابين الشركات المصرية التي تتمتع منتجاتها بفرصة للتواجد في السوق المغربي مع كبري الشركات في السوق المغربي داخل مقار شركاتهم فضلا عن تنظيم عدد من اللقاءات داخل أماكن العرض وفي مدينة الدار البيضاء وغيرها من المدن المغربية، بناء على البيانات التي تم توفيرها من المجلس والمكتب التجاري بالمملكة المغربية، فضلا عما تم من زيارات واتصالات مكثفة مع العديد من الشركات والعملاء المحتملين كلا حسب منتجاته خلال فترة المعرض.

من جانبه كشف محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن اتفاق إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال إعادة التدوير مع إحدى الشركات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا ومعدات جديدة في هذا المجال وكذا اتفاق عدد من الشركات المصنعة للمواد الخام من البلاستيك للتوريد لعدد من كبريات الشركات المصنعة في المغرب.

وأشار إلى ترك عدد من الشركات عينات من إنتاج مصانعها لعملائها المحتملين كبداية ونقطة انطلاق لتعاملات تجارية مستقبلية خاصة بعد أن تولي المجلس ترتيب عدد من اللقاءات الثنائية وقام بالتشبيك بين الشركات المصرية وكبري الشركات العارضة من الدول المشاركة مثل إيطاليا والبرتغال واسبانيا لتعزيز العائد من تواجد ممثلي الشركات المصرية داخل المعرض.

يذكر أنه شارك بالمعرض 26 شركة مصرية، في الفترة من 07 إلى 10 يونيو 2023 في مركز محمد السادس للمعارض في الجديدة – المغرب المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة المغربية وبدعم من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) وبالشراكة مع CGEM وبمشاركة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية.