الأحد 11 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إمام "عمرو بن العاص" لطلاب الثانوية العامة: "ثقوا فى الله" (فيديو)

جريدة الدستور

 قال الدكتور يسري عزام، إمام جامع عمرو بن العاص، إنه يتمنى كل التوفيق والسداد، لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، وأن يكلل الله جهودهم بالنجاح والتوفيق، وأن يحقق مآربهم ومطالبهم.

وتابع إمام جامع عمرو بن العاص، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "عايز أقول لأولادي وبناتي من طلاب الثانوية العامة من جد وجد، ومن زرع حصد، عايز أقول لهم لكل مجتهد نصيب الله- سبحانه وتعالى-  يقول في القرآن الكريم (إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا)، صحيح، من سهر الليالي الماضية ومن اجتهد وجد في المذاكرة، فلن يضيعه الله- سبحانه وتعالى-  ولازم أولادنا وبناتنا يضعوا نصب أعينهم دائمًا وأبدًا، أن لكل مجتهد نصيبًا، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر".

واستكمل: "صحيح، عشان ما يقولش أنا عايز أدخل وأنجح لا أنا عايز أدخل وأتفوق وأحصل على درجات القمة ودرجات عالية، لأن الإنسان طالما أنه يعني يشرئب بعنقه لأشياء آه يعني بعيدة وأشياء يريد أن ينالها، إن شاء الله ربنا هيحقق مطلبه ومقربه لهذا الأمر، إن شاء الله بس قبل الامتحان كده كم وصية، أن الطالب يدخل الامتحان وعنده ثقة في الله سبحانه وتعالى، ويضع نصب عينيه هذه الكلمات، لا يقلق من له أب فكيف يقلق من له رب".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.
 

الدكتور يسري عزام عمرو بن العاص جامع عمرو بن العاص فضائية الناس

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