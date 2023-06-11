الأحد 11 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو بـ"صوت الشعب": حرية تداول المعلومات من الأمور المهمة التي ناقشها الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال باسم جمال، عضو الهيئة العليا لحزب صوت الشعب، في محافظة قنا، إنه سعيد بمشاركته في جلسات الحوار الوطني، وخاصًة جلسة حرية تداول المعلومات. 

وأضاف جمال في تصريح لـ"الدستور" على هامش جلسات الأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، أن حرية تداول المعلومات من الأمور المهمة التي ناقشها الحوار الوطني.

استأنف الحوار الوطني جلسات الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء.

وبدأ اليوم الأحد الموافق 11 يونيو، جلستان حول موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى قضية التفرغ لعضوية المجلسين والمدرجة على جدول أعمال لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وعلى التوازي منها جلستان حول موضوع قانون حرية تداول المعلومات والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وتتمثل موضوعات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، المقررة خلال الحوار الوطني في النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية، عدد أعضاء المجلسين والتفرغ لعضوية المجلسين.

بينما تتضمن ملفات لجنة حقوق الإنسان، التعذيب، أوضاع السجون (مراكز الإصلاح ) ومراكز الاحتجاز، تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية وقواعد التعويض عنهما والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، استئناف الجنايات، وحماية الشهود والمبلغين، حرية التعبير والرأي (أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات)، قواعد وأحكام تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج، وحرية البحث العلمي ومتطلباته، العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، الإبداع وحرية الرأي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، مفوضية القضاء على التمييز.

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التفرغ لعضوية المجلسين الحبس الاحتياطي الحقوق السياسية التيارات والفئات الحوار الوطنى السفر الدستورية العليا الضوابط الدستوريه تداول المعلومات جلسات الحوار الوطني عضاء مجلسي النواب والشيوخ قانون مجلس النواب قانون حرية تداول المعلومات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ن جلسات الحوار الوطني

مواد متعلقة

محمد أنور السادات يقدم واجب العزاء فى جورج اسحاق

محمود سعد وعمرو حمزاوى ومحمود حميدة يشاركون فى تشييع جثمان جورج إسحاق

جثمان جورج إسحاق يصل إلى الكاتدرائية بالعباسية

إقبال الأهالي على شراء اللحوم الحمراء كبديل عن الخراف الحية.. المواطنون: أرخص وأضمن

لحمة الرأس الأكثر مبيعا في مذبح المنيب.. والتجار: "بنبيع بالرأس مش بالكيلو"

بتوجيهات رئاسية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب و"حياة كريمة" تعلنان تبنى الطالبة الأولى على “إعدادية كفرالشيخ”

الجزارون لـ"الدستور": نستعد لضغط عيد الأضحى بالذبائح اليومية

كواليس المعسكر الأخير لطلاب الثانوية العامة قبل بدء ماراثون الامتحانات

الأكثر قراءة

متوفر| رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني برقم الجلوس

"الرئيس السيسي كرمه".. معلومات عن المستشار مجدي أبو العلا عقب إعلان وفاته

15 دقيقة.. سيطرة ودادية دون تهديد على مرمى الأهلي بنهائي دوري الأبطال

"قبل امتحان الغد".. أهمية وجبة الإفطار لطلبة الثانوية العامة قبل التوجه إلى اللجنة

كيفية ضبط تردد قناة المغربية الرياضية نايل سات 2023 الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى

قصر ثقافة الإسماعيلية يناقش فيلم "الرغبة" في أمسية فنية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

رشا عبدالمنعم

حين انفتح «باب عشق» فى مسرح الطليعة

وائل لطفي

حرب القوارب

ماجد حبته

يوم لمصر فى بكين.. ويومان للصين فى الرياض

لواء.حمدى البطران

يوم التنحى

القس. رفعت فكرى

فرج فوده.. ثائر لم يمت!!

محمود خليل

صراع "القوت والنبوت"

صور

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يستعين بالشاباك لمحاربة الجريمة المنظمة فى البلدات العربية.. القانون والتداعيات

الخارجية الفلسطينية: الحكومة الإسرائيلية تواصل ترسيم الضم الرسمي للضفة الغربية المحتلة

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى