تشكيل الأهلى المتوقع أمام الوداد فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.. موعد المباراة والقناة الناقلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين، مع اقتراب المباراة المنتظرة.

موعد مباراة الأهلى والوداد اليوم بتوقيت القاهرة

ويلعب الأهلي ضد الوداد المغربي، على استاد مركب محمد الخامس، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة .

وكان الأهلي قد انتصر في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، والتي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد الماضي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

ونستعرض تباعًا تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يعود محمد الشناوي لحراسة مرمى الفريق، بعد غيابه في مباراة الذهاب، بسبب الإصابة.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول.

خط وسط الملعب: أليو ديانج - حمدي فتحي - مروان عطية.

في خط الهجوم: بيرسي تاو - حسين الشحات - محمود كهربا.

ويغيب عن الوداد في مباراة اليوم نجمه الأول زهير المترجي، للإصابة.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أما عن موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، فتُقام اليوم الأحد، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

أما عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، فتُنقل المباراة على قناة beIN Sports 4 HD، بتعليق المعلق التونسي رءوف خليف.

ويتأهل الفريق الفائز من مباراة اليوم، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستُقام في السعودية، شهر سبتمبر المقبل.

وكان الوداد المغربي قد تُوج بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بفوزه على النادي الأهلي في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.