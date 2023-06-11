الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يرصد مكافآت استثنائية للاعبى الأهلى حال العودة بالكأس الإفريقية

محمود الخطيب
محمود الخطيب

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تحفيز لاعبي الفريق الأول قبل ساعات من مواجهة الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر له في العاشرة مساء اليوم الأحد على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وكشف مصدر مسئول عن أن رئيس النادي الأهلي أبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، بإخطار لاعبي الفريق بأن هناك مكافآت استثنائية وتاريخية لم تحدث من قبل في حالة العودة بالكأس على حساب بطل المغرب.

وأشار المصدر إلى رسالة الخطيب لتحفيز اللاعبين لبذل أقصي الجهد قبل لقاء اليوم أمام الوداد المغربي في نهائي بطولة إفريقيا. 

وأضاف المصدر أن رئيس القلعة الحمراء رصد مكافآت استثنائية تصل إلى ضعف اللائحة الموجودة حاليًا وفقًا لنسبة مشاركة كل لاعب في البطولة.

يذكر أن الفريقين التقيا من قبل في اثنتي عشرة مباراة خلال سبعة مواجهات إفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في خمس مباريات فوزان منهما على ملعب الوداد بالمغرب.. فيما فاز الوداد في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في أربع مباريات، سجل لاعبو الأهلي خمسة عشر هدفاً في مرمى الوداد بينما استقبلت شباكه اثني عشر هدفاً.

بدأت مواجهات الفريقين في دوري أبطال إفريقيا عام 2011، عندما التقى الفريقان في دور المجموعات، حيث تعادل الأهلي والوداد بالقاهرة بنتيجة 3-3، وسجل للأهلي عماد متعب ووائل جمعة ودومينيك داسيلفا، وفي الدار البيضاء تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 وأحرز هدف الأهلي محمد ناجي جدو.

محمود الخطيب سيد عبدالحفيظ الاهلى الوداد المغربي إياب نهائي دوري ابطال افريقيا

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