روما الإيطالي يتعاقد مع الجزائري حسام عوار

أعلن نادي روما الإيطالي، اليوم الأحد، تعاقده مع الجزائري حسام عوار قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة 4 مواسم.

وقرر حسام عوار عدم تجديد عقده مع فريق أولمبيك ليون، الذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، ليصبح لاعبًا حرًا، ويقرر الانضمام لـ روما.

نادي روما نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله ضم عوار إلى الفريق، بعقد حتى 30 يونيو 2028، ليصبح أولى صفقات “الذئاب” للموسم الجديد.

ويرتدي حسام عوار القميص رقم 22 مع الفريق، بحسب ما أعلن النادي في بيانه.

وعبر عوار عن سعادته بالتعاقد مع روما، معلقًا: "أنا سعيد جدا بالتوقيع لروما لأنه ناد عظيم وله تاريخ عظيم". "أعتقد أنه المشروع المناسب لي ، مع فريق مهم ولاعبين أقوياء ومشجعين فريدين. الآن أنا أصفر وأحمر وأنا جاهز ".

كما علق تياجو بينتو المدير الرياضي للفريق، على الصفقة، قائلًا:"عوار لاعب كرة قدم شاب يمكنه بالفعل أن يتباهى بأكثر من 250 مباراة في كرة القدم الاحترافية.. إنه يمتلك المؤهلات الفنية ومتطلبات الاستمرار في النمو باستمرار".

وتابع: "رغبته في القدوم إلى روما ، على الرغم من أنه جذب انتباه العديد من الأندية الدولية ، كانت مصدر ارتياح لنا جميعًا".

ولعب عوار 179 مباراة مع ليون في الدوري الفرنسي، ليسجل 30 هدفًا، ويصنع 24 آخرين لزملائه، إضافة لمشاركته في 34 مباراة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، مسجلًا 5 أهداف.