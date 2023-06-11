تأجيل واقعة قتل شقيقين لعمهم بالفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد ممدوح، اليوم الأحد، حكمها بتأجيل واقعة قيام شقيقين بقتل عمهم، لخلافهم على فلوس جمعية، لجلسة يوم الأربعاء القادم، لمرافعة المحامين.

وتعود تفاصيل القضية ليوم 23 فبراير الماضي والتي تحمل رقم 15195 سنة 2023 جنايات مركز الفيوم، والمقيدة برقم 705 لسنة 2023 كلي الفيوم، عندما أقدم كلا من "أحمد عاطف أبو سيف عبد القوي- متهم محبوس السن 26 سنة" العنوان عزبة الشركة الناصرية والمتهم "محمود عاطف أبو سيف عبد القوي- محبوس السن 24 سنة"، على قتل المجني عليه "سيد سلطان عويس محمود" عمدا مع سبق الإصرار، لخلاف على فلوس جمعية.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغا بمقتل أربعيني على يد شقيقين بطلق ناري، بسبب خلافات بينهما، في منزل المجني عليه بعزبة الشركة التابعة للوحدة المحلية بالناصرية بدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مسرح جريمة مقتل أربعيني، وتبين مصرع ربيع أبا طالب سيد سلطان، وشهرته ربيع أبو حلفاية 40 سنة، فلاح ومقيم عزبة الشركة التابعة للناصرية بدائرة المركز، إثر إصابته بطلق ناري خلال مشاجرة بينه وبين أبناء عمومته.