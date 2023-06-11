الأحد 11 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء العشر الأوائل بالشهادة الإعدادية الأزهرية ببورسعيد

الاوائل
الاوائل

أعلنت منطقة بورسعيد الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، اليوم الأحد، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية، وذلك فور الانتهاء من اعتماد النتيجة رسميًا.

وقدم فضيلة الشيخ الدكتور ياسر علام مدير عام منطقة بورسعيد الأزهرية للعلوم الدينية والعربية، خالص التهنئات والتبريكات للطلاب والطالبات المتفوقين والمتفوقات بالشهادة الإعدادية الأزهرية، داعيا الله تعالى للجميع بدوام التوفيق والنجاح
وجاء أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية كالآتي:  

الأول محمد حسن عبد الحميد فتح الباب معهد الزهور النموذجي بنين بمجموع 489، والثاني رقية حازم أحمد سيد معهد الزهور النموذجي فتيات بمجموع 488، والثالث رقية هيثم محمد سمير بور فؤاد النموذجي فتيات بمجموع 487، والرابع سارة محمود محمد السنوسي الزهور النموذجي فتيات بمجموع 486، الرابع مكرر محمد أحمد عبد الواحد عبد الرحمن معهد الزهور النموذجي بنين 486، والرابع مكرر ثالث مسلم مجدي محمد الزهور النموذجي بنين بمجموع 486، والسابع أسماء هاني شاكر الزهور النموذجي فتيات بمجموع 485، والسابع مكرر عمر محمد كريم السيد الزهور النموذجي بنين بمجموع 485، والسابع مكرر ثالث مريم شوقي عبده الزهور النموذجي فتيات بمعهد 485، والعاشر رقية محمد المهدي الزهور النموذجي فتيات بمجموع 484، والعاشر مكرر مسلم علي محمد الزهور النموذجي بنين بمجموع 484، والعاشر مكرر ثالث نور الهدى محمد محمد عمر بن الخطاب فتيات بمجموع 484.

استضافة أسماء أوائل الشهادة الإعدادية اعتماد النتيجة الاعدادية الأزهرية التربية والتعليم

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