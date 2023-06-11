التميمى لـ"الدستور": زيارة رئيس الوزراء العراقى لمصر لن تكون تقليدية

قال الخبير والسياسي العراقي نبيل جبار التميمي، إن الزيارة الثانية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى مصر بعد الزيارة الأولى التي جرت في مارس الماضي تحظى بأهمية كبيرة، خاصة أنها جاءت بعد ثلاثة أشهر من زيارته السابقة للقاهرة ولقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان مجلس الوزراء العراقي أعلن في وقت سابق اليوم عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني غدًا إلى مصر، لبحث عدد من الملفات المشتركة.

وأوضح التميمي في تصريحات لـ"الدستور"، أن توقيت الزيارة يشير إلى أنها لن تكون تقليدية، فقد يحمل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملفات عدة لمناقشتها مع الرئيس السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي في القاهرة.

أجندة زيارة رئيس وزراء العراق إلى مصر

وأضاف: “على الصعيد السياسي، قد يحمل السوداني رسائل خاصة من طهران في ظل الجهود العراقية للوساطة بين إيران ومصر من أجل عودة العلاقات الطبيعية بينهما”.

أما على الصعيد الاقتصادي، أوضح التميمي أن اجتماعات اللجنة العليا العراقية المصرية والتي تعقد اجتماعاتها منذ يومين في القاهرة تأتي للإعداد لتوقيع 10 مذكرات تفاهم جديدة بين العراق ومصر، وأيضًا قد تتضمن الزيارة أهدافًا عراقية خالصة تتمثل في اجتذاب واستقطاب شركات مصرية معتمدة من الحكومة المصرية لإشراكها في حملة إعادة الإعمار التي يرعاها محمد شياع السوداني في العراق.

وأوضح الخبير العراقي أن رئيس الوزراء العراقي سيناقش في القاهرة أيضًا استمرار تطوير العلاقات بين مصر والعراق والأردن والتطلع لتطويرها، وذلك ضمن آلية العمل الثلاثي بينهم.